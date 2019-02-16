В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»
Концерт состоится в воскресенье, 17 февраля, в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной библиотеки.
В состав ансамбля "Лель" входят студенты и преподаватели кафедры народных инструментов государственной консерватории им. Л.В.Собинова. Большинство артистов - лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
В репертуаре коллектива – сочинения русских и зарубежных композиторов, многие из которых исполняются в собственных аранжировках.
В программе вечера также примут участие заслуженный артист Российской Федерации, профессор Борис Арон, студенты консерватории, инструментальный дуэт «Домра», квартет «Дважды два».