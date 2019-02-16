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В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»

Новости / Культура
В Центральной городской библиотеке выступит ансамбль народных инструментов «Лель»

Концерт состоится в воскресенье, 17 февраля, в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной библиотеки.

В состав ансамбля "Лель" входят студенты и преподаватели кафедры народных инструментов государственной консерватории им. Л.В.Собинова. Большинство артистов - лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

В репертуаре коллектива – сочинения русских и зарубежных композиторов, многие из которых исполняются в собственных аранжировках.

В программе вечера также примут участие заслуженный артист Российской Федерации, профессор Борис Арон, студенты консерватории, инструментальный дуэт «Домра», квартет «Дважды два».