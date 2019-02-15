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Балаковец пытался откупить сына, подозреваемого в хищении демонтированных мелиоративных труб

Новости / ЧП
Балаковец пытался откупить сына, подозреваемого в хищении демонтированных мелиоративных труб


В отношении 67-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику ФСБ.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 7 декабря подозреваемый передал должностному лицу денежные средства в сумме 100 тысяч рублей в качестве первой части взятки (всего предполагалось передать 500 тысяч рублей). Незаконное вознаграждение предназначалось за способствование со стороны сотрудника УФСБ в прекращении оперативно–розыскных мероприятий, направленных на установление причастности гражданина, а также его сына к хищению демонтированных на территории Духовницкого района мелиоративных труб, принадлежащих одному из федеральных государственных бюджетных учреждений.

Сообщается, что противоправные действия злоумышленника пресечены сотрудниками УФСБ области в ходе оперативного эксперимента. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выявление иных лиц, которые могут быть причастные к совершению противоправного деяния.

Фото https://www.kalitva.ru