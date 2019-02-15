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С начала года в области выращено около 600 тонн тепличных огурцов

Новости / АПК
С начала года в области выращено около 600 тонн тепличных огурцов


В настоящее время в области работает 10 тепличных хозяйств, которые сосредоточены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском и Вольском районах.

По информации регионального минсельхоза, тепличный комплекс Саратовской области полностью закрывает потребность населения области в круглогодичном обеспечении витаминной продукции, выращенной в закрытом грунте. Часть продукции тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.

Всего в прошлом году в области было собрано более 370 тысяч тонн овощей закрытого и открытого грунта, что позволило региону занять 1 место в Приволжском федеральном округе по данному показателю.