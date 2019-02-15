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В Саратовской области пройдет межрегиональный туристский форум «Диво Поволжья»

Новости
В Саратовской области пройдет межрегиональный туристский форум «Диво Поволжья»


О перспективах развития туристической отрасли на заседании профильного комитета областной думы рассказала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

По ее словам, в регионе увеличивается число новых туристических объектов. В последние годы начали работу конно-спортивный комплекс «Гермес», парк-отель «Хвалынский», исторический парк «Моя история», музеи «Пчелы», «Сурка», «Лаптя», отели «Эра», «Волга-Стар».

На протяжении пяти лет внутренний и въездной туристский поток стабильно увеличивается. В прошлом году по предварительным оценкам он составил более 1 000 000 человек, что на 163,7 тыс. человек больше по сравнению с 2017 годом. Чтобы развивать это направление, в регионе разработан проект Концепции «100 шагов развития внутреннего и въездного туризма на территории Саратовской области в 2019-2021 годах».

Среди основных задач в отрасли туризма на 2019 год - проведение в регионе 36 крупных событийных мероприятий, продвижение области на выставочных мероприятиях всех уровней. Запланировано также проведение межрегионального туристского форума «Диво Поволжья», в том числе окружного этапа фестиваля-конкурса видеопрезентаций «Диво России», финала конкурса «Золотые курорты России».

Также в числе приоритетов - разработка маршрута «Немцы Поволжья» по Энгельсскому и Марксовскому районам и Саратову, формирование реестра сувенирной продукции области и ее продвижение в туристических пакетных турах.

Фото nversia.ru