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Сбербанк запустил чат-бот клиентской поддержки

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Программа-робот может как отвечать на простые вопросы пользователей, так и выполнять сложные диалоговые сценарии.

Сбербанк запустил чат-бот клиентской поддержки

"Сбербанк запустил в пилотном режиме чат-бот клиентской поддержки для корпоративно-инвестиционного бизнеса" ,- сообщил на Российском инвестиционном форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Чат-бот уже в промышленной эксплуатации, а пилотный режим означает только то, что мы за ним внимательно следим и быстро вносим изменения, если они необходимы. Чат-боты, как и другие программы с элементами искусственного интеллекта, хорошо продолжают нашу линейку небанковских сервисов. На сегодняшний день именно небанковские сервисы Сбербанка пользуются наибольшей популярностью у бизнесменов, поскольку помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов».

Программа-робот может как отвечать на простые вопросы пользователей, так и выполнять сложные диалоговые сценарии. Данные для сценариев загружаются и обновляются в онлайн-режиме из систем банка. Бот создан на целевой NLP-платформе банка.

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