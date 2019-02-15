В Саратове задержали троих подозреваемых в вымогательстве
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, злоумышленники, угрожая физической расправой, вымогали у потерпевшего – индивидуального предпринимателя - 350 тысяч рублей. По словам задержанных, поводом для «взыскания» указанной суммы стала якобы давняя задолженность потерпевшего одному из своих бывших сотрудников.
По данному факту следователями полиции возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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