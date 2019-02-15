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В Саратове прошел театрализованный квест

Новости
В Саратове прошел театрализованный квест


Мероприятие под названием «Найди свою половинку на сцене… и не только…» в День всех влюбленных прошло в Центре народного творчества им. Л.А.Руслановой.

По информации пресс-службы центра, в рамках праздника состоялась творческая встреча зрителей с участниками двух театральных коллективов: «народного коллектива» театра-студии «Детский человек», юные артисты которого занимаются в центре народного творчества имени Л.А.Руслановой, и актерами-любителями театральной студии «Шум за сценой» саратовского клуба «Электроник».

В рамках этой встречи актеры-студийцы провели увлекательный театрализованный квест «Найди свою половинку на сцене… и не только…» и ток-шоу на тему «День святого Валентина: любовь и дружба в современной драматургии».

- Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, все участники с удовольствием делились своими историями из жизни и «примеряли» на себя образы сказочных героев, обсуждали современные театральные постановки и выполняли все задания веселого квеста, - рассказали организаторы.