В Саратове прошел театрализованный квест
Мероприятие под названием «Найди свою половинку на сцене… и не только…» в День всех влюбленных прошло в Центре народного творчества им. Л.А.Руслановой.
По информации пресс-службы центра, в рамках праздника состоялась творческая встреча зрителей с участниками двух театральных коллективов: «народного коллектива» театра-студии «Детский человек», юные артисты которого занимаются в центре народного творчества имени Л.А.Руслановой, и актерами-любителями театральной студии «Шум за сценой» саратовского клуба «Электроник».
В рамках этой встречи актеры-студийцы провели увлекательный театрализованный квест «Найди свою половинку на сцене… и не только…» и ток-шоу на тему «День святого Валентина: любовь и дружба в современной драматургии».
- Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, все участники с удовольствием делились своими историями из жизни и «примеряли» на себя образы сказочных героев, обсуждали современные театральные постановки и выполняли все задания веселого квеста, - рассказали организаторы.