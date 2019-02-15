Оператора фискальных данных OFD.ru внесли в Национальный рейтинг инновационных компаний «ТехУспех»
129 компаний из чуть более шестисот, что претендовали на включение в Национальный рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-2018», добились этого права. В их числе оказался и OFD.ru, один из главных отечественных операторов фискальных данных.
В настоящее время OFD.ru ведет работу во всей Российской Федерации, он построил партнерскую сеть в каждом регионе нашей страны. Уточняется, что его включение в рейтинг стало возможным благодаря разработанной им экосистеме эффективных решений для бизнеса, способствующих оптимизации затрат и увеличении выручки предпринимателями (в качестве примера приводятся Venda и Ferma). Отслеживать выручку и продажи в режиме онлайн клиентам OFD.ru помогают чат-бот OFD.ru в мессенджере Viber и богатый функционал личного кабинета клиента. Также следует отметить, что в ноябре минувшего года OFD.ru осуществил запуск собственной системы электронного документооборота под названием ЭДО.ПОТОК.
Сообщается, что ключевыми критериями, получившим оценку со стороны жюри, стали: динамика оборотов профильных компаний, темпы роста показателей, а также инновационность продукции. Благодаря показателям ключевых номинаций рейтинга (общий рейтинг; темпы роста; инновации; экспортный потенциал) появилась возможность констатировать взлет инновационного сегмента ВПК и индустрии информационных технологий.