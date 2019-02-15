Александр Креницкий избран председателе Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области
Такое решение было принято на внеочередной конференции общественной организации.
По информации министерства промышленности и энергетики области, Александр Креницкий - доктор технических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, лауреат премии им. Министра электронной промышленности СССР А.И. Шокина. В 1978 году он окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Физика» и приступил к работе в Центральном научно-исследовательском институте измерительной аппаратуры. Вплоть до 2018 года занимал различные должности: инженер, старший инженер, начальник лаборатории, директор по планированию, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, директор, генеральный директор. С 2018 года по настоящее время является советником генерального директора данного НИИ.
Ранее председателем СТРСО был Виктор Муллин, который покинул должность по собственному желанию.