Энергетики «МРСК Волги» установили свыше 20 тысяч птицезащитных устройств

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Традиционно работа специалистов подразделений производственной безопасности и производственного контроля велась по нескольким направлениям, предусмотренным Экологической политикой электросетевого комплекса ПАО «Россети».Во всех филиалах компании регулярно проводился производственный экологический контроль, включающий в себя лабораторные исследования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, качества питьевой воды из подземных источников (скважин) и систем централизованного водоснабжения, замеры уровня загрязнения почвы в местах временного накопления отходов.В 2018 году в компании проводилась работа по разработке и внедрению системы экологического менеджмента, в этом году энергетики планируют получить сертификат на соответствие международному стандарту МС ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), что позволит вывести природоохранную деятельность на качественно иной уровень.Помимо этого, специалисты «МРСК Волги» продолжили работу по озеленению регионов, находящихся в зоне ответственности компании, – реализовали ряд «зеленых» проектов по высадке деревьев и кустарников.Заботу об окружающей среде и бережное отношение к природным ресурсам ПАО «МРСК Волги» считает одной из приоритетных задач. Для сохранения уникального природного наследия страны и снижения негативного воздействия при передаче и распределении электрической энергии компания применяет перспективные технологии и решения.В течение всего 2018 года осуществлялся поэтапный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на вакуумное – современное, безопасное и более экологичное. Энергетики установили 137 единиц такого оборудования. Для защиты птиц от действия электрического тока на воздушных линиях электропередачи, которые часто используются пернатыми для гнездования, было смонтировано 20 000 птицезащитных устройств ипроведена замена «голого» провода на самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью 791 км.