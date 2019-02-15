15 Февраля 2019 02:43 ПЯТНИЦА
Новости
20:02 | 14 февраля
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18:00 | 14 февраля
В Саратове прошел театрализованный квест
17:14 | 14 февраля
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16:25 | 14 февраля
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15:54 | 14 февраля
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15:00 | 14 февраля
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14:09 | 14 февраля
Состоится второй агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2019»
13:18 | 14 февраля
Легендарный спектакль ТЮЗа «Старосветская любовь» возвращается на Вольскую, 83
12:29 | 14 февраля
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11:34 | 14 февраля
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Состоится второй агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2019»

Новости


С 19 по 20 февраля в Саратове во Дворце спорта состоится 2-й агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2019». Основной целью мероприятия является создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному весенне-полевому сезону.

Саратовская область – традиционно входит в число ведущих сельскохозяйственных регионов России. По итогам 2018 года по валовому сбору зерновых культур область на 2 месте в Приволжском федеральном округе; по сбору масличных культур – на 1 месте в России.

На форуме будет представлена продукция и услуги для качественного проведения посевной кампании: семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты растений, современная техника и оборудование, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, научно-инновационные достижения и многое другое.