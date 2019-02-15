Состоится второй агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2019»
С 19 по 20 февраля в Саратове во Дворце спорта состоится 2-й агропромышленный форум «Саратов-Агро. 2019». Основной целью мероприятия является создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских сельхозпроизводителей к успешному весенне-полевому сезону.
Саратовская область – традиционно входит в число ведущих сельскохозяйственных регионов России. По итогам 2018 года по валовому сбору зерновых культур область на 2 месте в Приволжском федеральном округе; по сбору масличных культур – на 1 месте в России.
На форуме будет представлена продукция и услуги для качественного проведения посевной кампании: семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты растений, современная техника и оборудование, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, научно-инновационные достижения и многое другое.