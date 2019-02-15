Легендарный спектакль ТЮЗа «Старосветская любовь» возвращается на Вольскую, 83

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Одним из первых знаковых событий для ТЮЗа в Год театра, который был объявлен в 2019 году, станет возвращение на историческую сцену на Вольской легендарного спектакля «Старосветская любовь» по Н.В. Гоголю. Зрители смогут снова увидеть постановку на родной для неё сцене вечером 15 февраля 2019 года, показ будет также приурочен к 105-летию со дня рождения Ю.П. Киселёва. «Старосветская любовь», поставленная в 1996 году стала одной из последних, которую застал в своём театре мастер.В основе спектакля «Старосветская любовь» лежит пьеса артиста, поэта и драматурга Бориса Федотова по мотивам повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики», поставили его режиссер Александр Петров и художник-постановщик — заслуженный художник РФ Владимир Фирер из Санкт Петербурга. Над музыкальным оформлением спектакля работали саратовский композитор Сергей Ткачев и хормейстер театра Надежда Голубева.Неизменный успех и долголетие спектаклю обеспечивает дуэт народного артиста РФ Юрия Ошерова и его жены, народной артистки РФ Светланы Лаврентьевой.