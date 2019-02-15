В саратовском областном Бизнес-инкубаторе состоится бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя»
25 февраля – 1 марта в саратовском областном Бизнес-инкубаторе состоится бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя».
Обучение слушателей проходит по программе АО «Корпорация «МСП» и осуществляется в рамках господдержки предпринимательства.
Программа «Азбука предпринимателя» ориентирована на людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В программе подробно рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Особенностью программы является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. Итогом изучения и освоения программы станет разработанный бизнес-план нового предприятия или запуск нового проекта.
На выходе участники «Азбуки предпринимателя» получат сертификаты о прохождении программы АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».