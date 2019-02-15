Около 12 тысяч девятиклассников прошли устное собеседование по русскому языку

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По информации пресс-службы министерства образования области, в нашем регионе участниками итогового собеседования, которое прошло 13 февраля, стали почти 12 тысяч человек с учетом неявки на собеседование обучающихся из школ, закрытых на карантин (количество девятиклассников в регионе всего около 22 тысяч человек). В школах региона, где продлен карантин, устное собеседование состоится в другой назначенный день.Участники итогового собеседования выполнили 4 задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог с экзаменатором-собеседником. Не позднее 19 февраля школьники будут информированы о результатах собеседования. Результатом итогового собеседования будет являться «зачет» или «незачет».В каждой школе предусмотрены три даты проведения устного собеседования в 9 классах: 13 февраля, 13 марта и 6 мая. Школьники, которые по уважительной причине не смогли принять участие в собеседовании 13 февраля, получат возможность пройти его в дополнительные даты.