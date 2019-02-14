14 Февраля 2019 01:27 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте
16:51 | 13 февраля
В области ликвидировано два очага бешенства животных
15:55 | 13 февраля
Следователи свидетелей ДТП, в результате которого 5-летняя девочка попала под трамвай
15:02 | 13 февраля
Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»
14:10 | 13 февраля
Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup
13:18 | 13 февраля
В Саратове отметят 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
12:25 | 13 февраля
Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной
11:36 | 13 февраля
В Саратове спасли малыша, который длительное время провел на балконе без теплой одежды
10:47 | 13 февраля
«День зимних видов спорта — 2019»: citius, altius, fortius!
09:52 | 13 февраля
В области подведены итоги операции «Контрафакт»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте

Новости / Спорт



Видеофестиваль будет приурочен к закрытию выставки «Олимпийский Саратов».

15 февраля в 19.00 на площадке кафе «Кофе и шоколад» состоится открытый показ короткометражных фильмов о саратовских паралимпийцах, триатлоне, конькобежном спорте, пляжном футболе и многом другом.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, мероприятие будет приурочено к закрытию выставки «Олимпийский Саратов». На ней были представлены более 100 фотографий саратовских спортсменов, медали с чемпионатов Европы и мира, а также спортивный инвентарь знаменитых спортсменов региона, в том числе лыжи заслуженного мастер спорта России по биатлону Александра Логинова.

Кроме того, вниманию посетителей представлен стенд Российского международного Олимпийского университета, на котором представлены официальные подарки стран-участниц игр в Сочи нашей стране. Данные экспонаты еще ни разу не покидали стен университета, и их первые выезд состоялся в в канун 5-летней годовщины игр.