Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте

просмотров: 82

15 февраля в 19.00 на площадке кафе «Кофе и шоколад» состоится открытый показ короткометражных фильмов о саратовских паралимпийцах, триатлоне, конькобежном спорте, пляжном футболе и многом другом.По информации министерства молодежной политики и спорта области, мероприятие будет приурочено к закрытию выставки «Олимпийский Саратов». На ней были представлены более 100 фотографий саратовских спортсменов, медали с чемпионатов Европы и мира, а также спортивный инвентарь знаменитых спортсменов региона, в том числе лыжи заслуженного мастер спорта России по биатлону Александра Логинова.Кроме того, вниманию посетителей представлен стенд Российского международного Олимпийского университета, на котором представлены официальные подарки стран-участниц игр в Сочи нашей стране. Данные экспонаты еще ни разу не покидали стен университета, и их первые выезд состоялся в в канун 5-летней годовщины игр.