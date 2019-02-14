В области ликвидировано два очага бешенства животных
Специалисты областной государственной ветеринарной службы завершили комплекс оздоровительных мероприятий в селах Салтыковка Ртищевского и Новая Ивановка Калининского районов.
По информации управления ветеринарии правительства области, в указанных населенных пунктах ветеринарными врачами проведены подворные обходы с целью вынужденной вакцинации восприимчивых животных и осмотра поголовья на предмет выявления больных бешенством.
С момента отмены карантина, 1 и 8 февраля соответственно, в селах разрешен ввоз и вывоз животных.
По данным на 12 февраля, на территории региона в режиме карантина остается девять пунктов в Энгельсском, Саратовском, Ртищевском, Новоузенском, Базарно-Карабулакском, Пугачевском районах.
Также сообщается, что за период с 28 января по 12 февраля в области не зарегистрировано ни одного случая бешенства.