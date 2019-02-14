Следователи свидетелей ДТП, в результате которого 5-летняя девочка попала под трамвай

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Напомним, что ДТП произошло 11 декабря около шести часов вечера. Трамвай №8 отъезжал с остановки общественного транспорта «Лучевая» в сторону остановки «Жилучасток ГПЗ». По информации СУ СКР по Саратовской области, водитель не убедилась в безопасности своих действий и допустила наезд на 5-летнюю девочку, которая в сопровождении своей матери вышла из этого трамвая и переходила трамвайные пути. При этом трамвай продолжил свое движение к следующей остановке несмотря на подачу звуковых сигналов другими участниками дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетняя девочка получила тяжелые травмы.- Одной из главных задач предварительного расследования является восстановление полной картины происшествия, - отметили в следственном управлении. - Допрошенные в качестве свидетелей очевидцы трагедии сообщили, что на месте ДТП присутствовалобольшое количество людей. Показания каждого из свидетелей могут иметь принципиальное значение для установления истины по делу.Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просят обращаться в следственный отдел по Заводскому району поадресу: город Саратов, улица Чапаева, дом 68/70, кабинет 268 или по телефонам: 8 (845-2) 74-15-41, 8-927-226-03-58.