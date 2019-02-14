Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup
Презентацию продуктов и технологий для потенциальных инвесторов провела в российской столице компания F2FGroup. Об основных направлениях деятельности гостям мероприятия рассказала основатель и президент F2FGroup Наталья Захарова, пояснив очевидность экономической целесообразности сотрудничества с компанией.
Технологии, разработанные специалистами компании, по словам главы F2FGroup, прежде всего предназначены для использования в сфере HR и рекрутмента. Они анализируют голос, мимику и движения человека в динамике, обеспечивая комплексный подход к оценке поведения. Насколько важны выявление степени достоверной информации и точный анализ эмоций респондентов, хорошо знают те, кто занимается подбором персонала.
Продукты F2FGroup дают возможность определить отношение кандидата к желаемой деятельности, определенным профессиональным компетенциям, выявить связанные с человеческим фактором риски (склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, раскрытию конфиденциальных данных и т. д.). Также технологии компании помогут значительно уменьшить затраты внутренних и внешних служб рекрутинга на поиск и найм работников, отметила Наталья Захарова.