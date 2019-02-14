14 Февраля 2019 01:27 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте
16:51 | 13 февраля
В области ликвидировано два очага бешенства животных
15:55 | 13 февраля
Следователи свидетелей ДТП, в результате которого 5-летняя девочка попала под трамвай
15:02 | 13 февраля
Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»
14:10 | 13 февраля
Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup
13:18 | 13 февраля
В Саратове отметят 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
12:25 | 13 февраля
Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной
11:36 | 13 февраля
В Саратове спасли малыша, который длительное время провел на балконе без теплой одежды
10:47 | 13 февраля
«День зимних видов спорта — 2019»: citius, altius, fortius!
09:52 | 13 февраля
В области подведены итоги операции «Контрафакт»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup

Новости
Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup


Презентацию продуктов и технологий для потенциальных инвесторов провела в российской столице компания F2FGroup. Об основных направлениях деятельности гостям мероприятия рассказала основатель и президент F2FGroup Наталья Захарова, пояснив очевидность экономической целесообразности сотрудничества с компанией.

Технологии, разработанные специалистами компании, по словам главы F2FGroup, прежде всего предназначены для использования в сфере HR и рекрутмента. Они анализируют голос, мимику и движения человека в динамике, обеспечивая комплексный подход к оценке поведения. Насколько важны выявление степени достоверной информации и точный анализ эмоций респондентов, хорошо знают те, кто занимается подбором персонала.

Продукты F2FGroup дают возможность определить отношение кандидата к желаемой деятельности, определенным профессиональным компетенциям, выявить связанные с человеческим фактором риски (склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, раскрытию конфиденциальных данных и т. д.). Также технологии компании помогут значительно уменьшить затраты внутренних и внешних служб рекрутинга на поиск и найм работников, отметила Наталья Захарова.