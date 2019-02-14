Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»

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По информации председателя комитета Виктории Бородянской, ресурс максимально информативен, он рассказывает о туристических возможностях региона.- Каждый, кто захочет отдохнуть или почерпнуть какую-либо информацию о нашем крае, может зайти на портал и увидеть практически все, - отметила чиновница. - Портал рассчитан как на самостоятельных, так и на корпоративных туристов, а также на деловых партнеров и инвесторов. Это эффективный инструмент для знакомства с Саратовской областью. И даже жители нашего региона имеют возможность узнать здесь что-то новое.На стартовой странице отмечены несколько основных направлений, в том числе, «География», «Путеводитель», «Маршруты», «Событийный календарь». По каждому району или населенному пункту, представленному здесь, можно получить самую полную информацию - географическую метку, где разместиться, список достопримечательностей. Для удобства на сайте работает интерактивная географическая карта; активная, ежедневно обновляемая новостная лента.- Пока сайт не заполнен до конца, - сказала Виктория Бородянская. – Но работа над ним идет постоянная. Кроме комитета по туризму участие в ней принимают и муниципальные районы области. Сайт – это живой организм, мы будем постоянно его дополнять, расширять банк фотографий, выкладывать новые видео, создавать новые разделы. Кроме того, планируется сделать функцию онлайн-бронирования и рекомендаций по формированию индивидуального маршрута.