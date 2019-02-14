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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»

Новости
Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»

Комитет по туризму Саратовской области провел его официальную презентацию.

По информации председателя комитета Виктории Бородянской, ресурс максимально информативен, он рассказывает о туристических возможностях региона.

- Каждый, кто захочет отдохнуть или почерпнуть какую-либо информацию о нашем крае, может зайти на портал и увидеть практически все, - отметила чиновница. - Портал рассчитан как на самостоятельных, так и на корпоративных туристов, а также на деловых партнеров и инвесторов. Это эффективный инструмент для знакомства с Саратовской областью. И даже жители нашего региона имеют возможность узнать здесь что-то новое.

На стартовой странице отмечены несколько основных направлений, в том числе, «География», «Путеводитель», «Маршруты», «Событийный календарь». По каждому району или населенному пункту, представленному здесь, можно получить самую полную информацию - географическую метку, где разместиться, список достопримечательностей. Для удобства на сайте работает интерактивная географическая карта; активная, ежедневно обновляемая новостная лента.

- Пока сайт не заполнен до конца, - сказала Виктория Бородянская. – Но работа над ним идет постоянная. Кроме комитета по туризму участие в ней принимают и муниципальные районы области. Сайт – это живой организм, мы будем постоянно его дополнять, расширять банк фотографий, выкладывать новые видео, создавать новые разделы. Кроме того, планируется сделать функцию онлайн-бронирования и рекомендаций по формированию индивидуального маршрута.