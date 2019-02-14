14 Февраля 2019 01:29 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте
16:51 | 13 февраля
В области ликвидировано два очага бешенства животных
15:55 | 13 февраля
Следователи свидетелей ДТП, в результате которого 5-летняя девочка попала под трамвай
15:02 | 13 февраля
Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»
14:10 | 13 февраля
Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup
13:18 | 13 февраля
В Саратове отметят 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
12:25 | 13 февраля
Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной
11:36 | 13 февраля
В Саратове спасли малыша, который длительное время провел на балконе без теплой одежды
10:47 | 13 февраля
«День зимних видов спорта — 2019»: citius, altius, fortius!
09:52 | 13 февраля
В области подведены итоги операции «Контрафакт»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной

Новости / Новости ЖКХ
Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной


Параметры холодного водоснабжения будут снижены ориентировочно до 20.00.

По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения", в Ленинском районе города произошла внезапная остановка автоматики на насосной станции Сокол, при возобновлении подачи воды произошёл гидроудар, повлекший повреждение водовода d300 по ул. Одесской.

"Для выполнения работ по устранению повреждения ориентировочно до 20.00 снижены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц Одесская, Международная, Мира, Лунная, Охотная. микрорайона 4 Дачная, пл. Ленина. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районной администрации,также автомобиль с водой направлен в 8 ГКБ. В зону ограничения параметров подачи воды попали несколько котельных, возможны затруднения при обеспечении теплоносителем", - сообщили в компании.

На время ограничения холодной воды специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» усилили контроль за теплосетевыми объектами в Ленинском районе. Сейчас принимаются все возможные меры для поддержания параметров системы отопления, то есть, для предотвращения ее размораживания.

Фото https://sky.zp.ua