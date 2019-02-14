Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной
Параметры холодного водоснабжения будут снижены ориентировочно до 20.00.
По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения", в Ленинском районе города произошла внезапная остановка автоматики на насосной станции Сокол, при возобновлении подачи воды произошёл гидроудар, повлекший повреждение водовода d300 по ул. Одесской.
"Для выполнения работ по устранению повреждения ориентировочно до 20.00 снижены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц Одесская, Международная, Мира, Лунная, Охотная. микрорайона 4 Дачная, пл. Ленина. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районной администрации,также автомобиль с водой направлен в 8 ГКБ. В зону ограничения параметров подачи воды попали несколько котельных, возможны затруднения при обеспечении теплоносителем", - сообщили в компании.
На время ограничения холодной воды специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» усилили контроль за теплосетевыми объектами в Ленинском районе. Сейчас принимаются все возможные меры для поддержания параметров системы отопления, то есть, для предотвращения ее размораживания.
Фото https://sky.zp.ua