В Саратове отметят 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана

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Как рассказал на брифинге заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов, основные юбилейные мероприятия пройдут в Москве. Для участия в них была сформирована делегация Саратовской области, которая уже отправилась в столицу.В Саратове 15 февраля в 9:00 состоится возложение цветов к памятнику "Пограничникам всех поколений" в парке Победы на Соколовой горе. В 10:00 пройдет митинг у памятника воинам-интернационалистам на 3 Дачной. На 12:00 запланировано торжественное мероприятие в Саратовском академическом театре оперы и балета.14 февраля юбилейные торжества пройдут в Марксовском районе. Так, на базе школы имени земляка-афганца Юрия Фисенко в селе Подлесном состоится юбилейный 25-ый турнир по греко-римской борьбе, посвященный герою. Юные спортсмены примут участие и в открытии памятника Юрию Фисенко.По словам Дмитрия Конусова, в области на сегодняшний день проживает 4690 ветеранов боевых действий в Афганистане. В регионе в течение всего 2019 года будет проходить цикл мероприятий, приуроченных к этой важной дате. Среди них - благоустройство воинских захоронений, встречи с семьями воинов-афганцев, военно-патриотические мероприятия. В их рамках афганцам будут вручаться памятные юбилейные медали с удостоверением за подписью Бориса Громова.Фото http://veterannavia.ru