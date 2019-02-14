В Саратове спасли малыша, который длительное время провел на балконе без теплой одежды

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Доследственная проверка проводится по результатам мониторинга средств массовой информации, в которых сообщалось об обнаружении в Ленинском районе двух малолетних детях, оставленных в опасности.По информации СУ СКР по Саратовской области, в одном из домов жильцы заметили на балконе малыша, который на протяжении длительного времени стоял на морозе без теплой одежды. Граждане вызвали специалистов областной службы спасения, которым удалосьпопасть в квартиру через окно при помощи альпинстского снаряжения. Никого из взрослых в жилище не оказалось. В квартире в антисанитарных условиях находились двое малолетних детей – девочка и мальчик. Продуктов питания у малышей не имелось. На место происшествия была вызвана также бригада «скорой помощи», которая доставила детей в лечебное учреждение.В ходе проверки следователям предстоит дать юридическую оценку действиям родителей (законных представителей), оставивших детей в опасности и не исполняющих обязанности по их воспитанию, а также действиям органов опеки в части своевременности выявления и постановки на учет данной семьи и полноты принятых мер реагирования.Фото https://cod56.ru