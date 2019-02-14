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Масштабный праздник объединил спортсменов-профи, атлетов-любителей и болельщиков всех возрастов. Интерес к событию не удивителен, ведь оно посвящено пятой годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.В Саратовской области этот «День...» стал ярким во всех смыслах. Сами за себя говорят цифры: сочинскую годовщину 30 тысяч спортсменов всех рангов и поклонников спорта отметили участием более чем в 350 мероприятиях. Состязания прошли по многим видам спорта. Кульминацией «Дня зимних видов спорта» стали лыжные гонки в районе туристической базы «Локомотив» в Энгельсе. Однако с самого утра драйв и высокий жизненный тонус морозному февральскому дню задал его величество хоккей. Вначале была «Покровская битва». Скоростная баталия ледовых хоккейных клубов «Химик» и «Покровск» на фоне неброского серебра русских берез - картина завраживающая. «Лихую музыку» атаки все это время слушали воспитанники тренера по следж-хоккею Сергея Родионова — команда «Крылья». Чуть позже ребята приняли эстафету у старших товарищей и часом позже сыграли на этом же льду выставочный матч. Паралимпийская версия хоккея с шайбой в Саратовской области появилась не так давно — местному следж-хоккею всего год, а клуб «Крылья» официально существует пять месяцев. За это время ребята сумели громко заявить о себе. Секрет поступательного, но уверенного движения вперед — в мудром наставничестве и настроении ребят. 10 февраля «крылатые» вновь играли с завидным азартом и большой радостью. Это передалось и гостям праздника.- Хорошее дело придумал Олимпийский комитет России, – поделился своими впечатлениями с «Известиями Российских регионов» глава Энгельсского муниципального образования Александр Стрелюхин. - На лыжню вышли целые семьи. То же самое видим у хоккейной коробки. Посмотрите, как болеют за мальчишек следж-хоккеистов их мамы и папы, с какой верой в жизнь, в свои силы играют сами ребята. Эту эмоциональную зарядку в них необходимо поддерживать.Александра Михайловича поддержал российский гребец, призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, председатель Олимпийского совета Саратовской области Сергей Улегин. Он поблагодарил юных спортсменов за их мужество, наградил кубками, памятными медалями, а также дипломами участников «Дней зимних видов спорта-2019» от Олимпийского комитета России.После двух игр по хоккею начались лыжные гонки. Порядка двухсот заявленных атлетов состязались в двенадцати категориях. Свои силы они испытали на километровой дистанции. После индивидуалки прошли «семейные» забеги.Стремление атлетов к победе было настолько сильным, что, казалось, именно оно разогнало неприветливый туман, и к полудню над лыжной поляной у озера Сазанка выглянуло ослепительное солнце. И без того приветливый день наполнился атмосферой чуда и уверенностью в будущих победах. Участники и гости «Дня зимних видов спорта-2019» посетили шесть «Олимпийских уроков», где им были открыты страницы истории детища Пьера де Кубертена. Все желающие с удовольствием фотографировались с талисманами зимней Олимпиады-2014. Девиз «Быстрее, выше, сильнее!» словно витал в воздухе. Ведь он не только о профессиональных спортсменах, но и об обычных людях, внутренняя гармония которых заключается в здоровом образе жизни.Автор Елена Маркелова