В области подведены итоги операции «Контрафакт»
За десять дней возбуждено около 180 дел об административных правонарушениях.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, за время проведения операции сотрудниками полиции выявлено 14 преступлений, таких как незаконное использование средств индивидуализации товаров, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки.
Возбуждено 179 дел об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято более 60 тысяч пачек контрафактной табачной продукции, около 700, единиц промышленных товаров и более 8 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.