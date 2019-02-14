14 Февраля 2019 01:28 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 13 февраля
Саратовцев приглашают на просмотр короткометражек о спорте
16:51 | 13 февраля
В области ликвидировано два очага бешенства животных
15:55 | 13 февраля
Следователи свидетелей ДТП, в результате которого 5-летняя девочка попала под трамвай
15:02 | 13 февраля
Создан единый туристический портал «Огни Поволжья»
14:10 | 13 февраля
Презентацию продуктов для потенциальных инвесторов провела F2FGroup
13:18 | 13 февраля
В Саратове отметят 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана
12:25 | 13 февраля
Коммунальная авария оставила без воды район 3-й Дачной
11:36 | 13 февраля
В Саратове спасли малыша, который длительное время провел на балконе без теплой одежды
10:47 | 13 февраля
«День зимних видов спорта — 2019»: citius, altius, fortius!
09:52 | 13 февраля
В области подведены итоги операции «Контрафакт»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В области подведены итоги операции «Контрафакт»

Новости
В области подведены итоги операции «Контрафакт»


За десять дней возбуждено около 180 дел об административных правонарушениях.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, за время проведения операции сотрудниками полиции выявлено 14 преступлений, таких как незаконное использование средств индивидуализации товаров, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки.

Возбуждено 179 дел об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято более 60 тысяч пачек контрафактной табачной продукции, около 700, единиц промышленных товаров и более 8 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции.