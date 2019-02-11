Определены победители забега СМИ «Лыжни России-2019»
9 февраля 2019 года в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2019» в Базарно-Карабулакском районе состоялся традиционный забег для представителей СМИ. В нем участвовали 19 журналистов, в том числе из районных изданий – МУ ИЦ «Вольская жизнь» и "Шиханские новости".
Самая многочисленная группа «лыжников –репортеров» - 4 человека -представляла МУ ИЦ «Вольская жизнь».
Дистанция для журналистов, как и для почетных гостей, составила 2019 метров.
Быстрее всех к финишу пришли: среди мужчин
1 место - Сергей Данчук, газета "Совфакс", 2 - Василий Кирсанов из ИЦ "Вольская жизнь", 3 - Николай Максимов "Мультивидеопортал для молодежи" Юнпресс".
Среди женщин
1 место - Юлия Астахова - ведущая ГТРК «Саратов»,
2 место - Екатерина Римская от «Радио Дача»,
3- Киценко Светлана от «Радио «Такси».
Стоит отметить, что Екатерина и Светлана в 2018 году также были в тройке лидеров гонки СМИ.
Победители забега для СМИ награждены медалями, грамотами и памятными призами. Награды вручал председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин.