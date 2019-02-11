Юбилей «Балаганчика»: тридцать лет счастья

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О самобытности и большой истории театра свидетельствует красноречивый факт. У «Балаганчика» есть почитатели, зрительский стаж которых идет параллельно с историей их любимого театрального коллектива. Слово одному из них:- Тридцать лет – это целая жизнь, - делится размышлениями с «Известиями» Российских регионов зритель с 30-им стажем, адвокат Геннадий Костеров. – Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» никогда не искал лёгких путей. Открывал зрителям имена поэтов из Серебряного века, выводил на сцену поэзию полузапрещённого тогда Бродского. Изумлял стильностью и мудростью фольклорных спектаклей, открывающих современному зрителю обычаи и приметы старой России, её культуру, её нравы.Несмотря на свою многолетнюю бездомность, театр никогда не унывал. Не было гримёрок, не было возможности играть на настоящей сцене, он гастролировал по России, США, по саратовским школам и лицеям.Тридцать лет назад основатели театра Елена Смирнова и Игорь Гладырев были ослепительно молоды и романтичны. Они задумали создать нечто особенное, отмеченное «лица необщим выраженья», и они это создали.Театр высокой поэтической красоты. Театр Музыки. Театр драмы.И что бездомность для таких душ?!Они выдерживали всё и воспитывали и растили своего зрителя.Но…На определённом этапе бездомность становится невыносимой.Когда свой угол, небольшой кусочек в жилом доме, позволивший обустроить камерный зал и крошечные гримёрки, появился, это стало радостью.Огромной и неимоверной.Но…жизнь идёт. На сегодняшний день не то, что зрители – даже сами актёры уже с трудом помещаются на своём театральном пятачке.И в свой тридцатый день рождения они поставили спектакль о себе. О своих мытарствах и треволнениях. О том, что не растеряли себя, о том, как это трудно: не растерять и не утратить себя, потому что «художник должен быть голодным», – это очень пошлая фраза. Капустник остроумно обыгралмногие спектакли-хиты театра: Зощенко, Чехов, Расин заговорили о житье-бытье самих актёров. Это был смех сквозь слёзы, честный и беспощадный.Аня, героиня Ольги Лапшиной, звонила своей подружке и рапортовала о том, как «Балаганчикъ» плывёт по волнам старой, новой, неизменной в своих проблемах неизменной жизни.Актёр Михаил Юдин, на голове которого красовался из афиш пошитый колпак «Балаганчика», играл настоящее живое существо – трогательное, доброе, милейшее и не очень-то понимающее, когда же у него появится дом вместо подвала, цоколя или как он там ещё называется…Актёры – Елена Смирнова, Ирина Короткова, Данила Шувалов, Елизавета Симагина, Александр Кравцов, Дарья Захарова, Юрий Лапшин, Александр Котелков, Станислав Шалункин играли самих себя и своих персонажей одновременно. Им помогали юные студийцы Ваня Виноградов и Илья Балакин. Зал сгибался от хохота и тайком утирал слёзы. Вип-гости, выйдя с поздравлениями, уверяли: жилищная проблема театра всё-таки решится, они этим активно занимаются и потому есть надежда.После спектакля начался даже не то, что банкет, скорее – встреча друзей, дружественный ужин, на котором был и я, старый, верный зритель театра. Театр вырастил нас за эти тридцать лет, обласкал и пригрел. И мы, зрители, в не меньшей степени, чем актёры, хотим, чтобы у театра появился свой домКогда взрезался невероятной красоты именинный торт, было даже жалко его резать. Настолько красивый он был. А мне вот подумалось, что жизнь этого уникального театра под стать торту, да простят меня эстеты за это сравнение. Красивый мир, а сколько раз он резался и уничтожался…Хочется верить, что капустник, высмеивающий бездомность, стал последней трагикомедией о собственной жизни. И дальше будут только радости творчества. А трагедии и драмы пусть разворачиваются лишь на сцене.