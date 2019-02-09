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В городе очищено от снега и наледи более 2200 крыш

Новости


Очистка крыш от наледи и снега ведется в Саратове в ежедневном режиме.

Всего очищено 2254 крыши, в том числе по районам: в Волжском 298, в Заводском – 476, в Кировском – 686, в Ленинском - 168, в Октябрьском - 407, во Фрунзенском – 219.
Общее число скатных крыш в городе – 3029. В их число не входят дома с мягкой кровлей, где из-за обильных осадков может возникнуть угроза обрушения.

Всего осталось очистить 775 крыш. График их очистки определен (ссылка) на основании планов управляющих компаний, представленных в комитет по ЖКХ. Согласно этому, в день планируется работа на 9-12 объектах в каждом районе. Основную часть работ планируется завершить до конца февраля при сохранении благоприятных погодных условий.