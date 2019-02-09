Команда из Балаково одержала победу на Кубке Саратовской области по волейболу
06 - 07 февраля в г. Балаково прошел Кубок Саратовской области по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р.
В соревнованиях приняло участие четыре команды из г. Саратова, г. Маркса, р.п. Базарный Карабулак и команда МАУ «СШОР «Балаково». Игры проходили по круговой системе.
По результатам проведенных встреч, места на соревновании распределились следующим образом:
1 место-СШОР «Балаково»
2 место-р.п..Базарный Карабулак
3 место-г.Саратов
4 место-г.Маркс
По итогам соревнований в номинации «Лучший нападающий» награжден Дмитрий Халиков (СШОР «Балаково»), «Лучший связующий» - Николай Киселев (СШОР «Балаково»), «Самый полезный игрок»- Роман Стоякин (г.Маркс)