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Команда из Балаково одержала победу на Кубке Саратовской области по волейболу

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06 - 07 февраля в г. Балаково прошел Кубок Саратовской области по волейболу среди юношей 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняло участие четыре команды из г. Саратова, г. Маркса, р.п. Базарный Карабулак и команда МАУ «СШОР «Балаково». Игры проходили по круговой системе.

По результатам проведенных встреч, места на соревновании распределились следующим образом:

1 место-СШОР «Балаково»

2 место-р.п..Базарный Карабулак

3 место-г.Саратов

4 место-г.Маркс

По итогам соревнований в номинации «Лучший нападающий» награжден Дмитрий Халиков (СШОР «Балаково»), «Лучший связующий» - Николай Киселев (СШОР «Балаково»), «Самый полезный игрок»- Роман Стоякин (г.Маркс)