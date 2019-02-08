В Марксовском районе установят бюст земляку-афганцу
14 февраля на территории школы села Подлесное Марксовского района, пройдет торжественная церемония открытия бюста воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды Юрию Владимировичу Фисенко, героически погибшему в Афганистане.
Школа носит имя героя. В мероприятии примут участие мать героя Надежда Ивановна Фисенко, сестра, ветераны войны в Афганистане и других локальных войнах, школьники, жители села и района, представители министерства внутренней политики и общественных отношений.
Мероприятие пройдет в преддверии 30-й годовщины вывода войск из Афганистана и Дня Памяти о воинах, воевавших за пределами Российской Федерации и в горячих точках России, который отмечается 15 февраля. Средства на бюст были собраны жителями и организациями района, часть средств поступила в рамках реализации социального проекта «Память жива».
Бюст выполнен известным саратовским скульптором Владимиром Пальминым.