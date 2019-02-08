Саратовский хирург-онколог награжден в Кремле

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По информации службы корпоративных коммуникаций привЖД, ежегодная Всероссийская премии «Будем жить!» учреждена Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке администрации президента РФ и присуждается по итогам общественного голосования. Этой награды удостаиваются медики, внесшие наивысший вклад в борьбу с одним из самых страшных заболеваний современности.Церемония награждения прошла 3 февраля в Кремлевском дворце. Награду саратовскому медику вручила глава межрегиональной Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова. Победителя определили непосредственно те, для кого работают лучшие хирурги-онкологи страны.В этом году в число победителей вошел врач из Саратова. Только за последние пять лет Владислав Барсуков провел более трех тысяч операций различной категории сложности, дал десятки тысяч консультаций по профильным вопросам, как в Саратове, так и в районах области. В общей же сложности он проработал в железнодорожной медицине свыше 20 лет.