Саратовский хирург-онколог награжден в Кремле
Доктор медицинских наук, хирург-онколог высшей категории Дорожной клинической больницы на станции Саратов-2 Владислав Барсуков стал лауреатом ежегодной Всероссийской премии пациентов «Будем жить!».
По информации службы корпоративных коммуникаций привЖД, ежегодная Всероссийская премии «Будем жить!» учреждена Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!» при поддержке администрации президента РФ и присуждается по итогам общественного голосования. Этой награды удостаиваются медики, внесшие наивысший вклад в борьбу с одним из самых страшных заболеваний современности.
Церемония награждения прошла 3 февраля в Кремлевском дворце. Награду саратовскому медику вручила глава межрегиональной Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова. Победителя определили непосредственно те, для кого работают лучшие хирурги-онкологи страны.
В этом году в число победителей вошел врач из Саратова. Только за последние пять лет Владислав Барсуков провел более трех тысяч операций различной категории сложности, дал десятки тысяч консультаций по профильным вопросам, как в Саратове, так и в районах области. В общей же сложности он проработал в железнодорожной медицине свыше 20 лет.