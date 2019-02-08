Для выпускников подготовили видеорекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает публикацию ежегодных видеоконсультаций с участием специалистов Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) по подготовке к единым государственным экзаменам. В этом году серию видеолекций открывают рекомендации, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.По информации министерства образования области, видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку эксперты подробно рассказывают про алгоритмы выполнения заданий базового уровня сложности, правописание приставок и суффиксов в различных частях речи, использование средств связи в тексте, а также разбирают критерии оценивания и параметры проверки выполнения заданий повышенного уровня сложности.Рособрнадзор рекомендует просмотр видеоконсультаций как для самостоятельного изучения, так и для использования на подготовительных занятиях, поскольку в видеоматериалы включен разбор методических рекомендаций для учителей, подготовленный специалистами ФИПИ по итогам проведенного анализа результатов ЕГЭ прошлого года. Краткие обзоры методических рекомендаций по обществознанию, истории, биологии, русскому языку, математике, иностранным языкам, информатике, литературе, физике и химии размещены на сайте ведомства.Сообщается, что до начала досрочного периода ЕГЭ-2019 на официальном Youtube-канале Рособрнадзора будет опубликовано 12 видеоконсультаций по всем предметам, включая отдельный видеоролик по добавленному в этом году в перечень экзаменов китайскому языку.На сайте министерства образования Саратовской области в разделе «Государственная итоговая аттестация» размещены трансляции консультаций председателей предметных комиссий региона.