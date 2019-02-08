8 Февраля 2019 19:12 ПЯТНИЦА
Новости
17:09 | 08 февраля
Команда из Балаково одержала победу на Кубке Саратовской области по волейболу
17:09 | 08 февраля
Команда из Балаково одержала победу на Кубке Саратовской области по волейболу
16:19 | 08 февраля
В Марксовском районе установят бюст земляку-афганцу
15:23 | 08 февраля
Саратовский хирург-онколог награжден в Кремле
14:30 | 08 февраля
Для выпускников подготовили видеорекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку
13:38 | 08 февраля
В Саратове пройдет традиционная Пушкинская декада
12:45 | 08 февраля
«Балтика» помогает российским барменам разбираться в сортах пива и его нюансах
12:08 | 08 февраля
Энгельсским школьникам рассказали о работе службы скорой медицинской помощи
11:11 | 08 февраля
Директор Акадакского лесхоза приговорен к штрафу за дачу взятки древесиной
10:18 | 08 февраля
Из-за ДТП образовались пробки в Заводском районе
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове пройдет традиционная Пушкинская декада

Новости / Культура
В Саратове пройдет традиционная Пушкинская декада

Программа включает литературные часы и беседы, познавательно-игровые и театрализованные мероприятия для юных читателей и книжно-иллюстративные выставки.

Цикл мероприятий, посвященных 182-й годовщине со дня гибели великого русского поэта, пройдет с 10 по 21 февраля в областной библиотеке для детей и юношества им. А.С.Пушкина.

10 февраля в 14.00 для посетителей будет подготовлена литературно-музыкальная композиция «А мне приснился сон…». 11 февраля в 11.00 состоится открытие Пушкинской декады. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…».

12 февраля читателей приглашают на беседу по книгам «То увалень, то егоза…» (детские годы А.С.Пушкина), 13 февраля - на беседу «Гордиться славою своих предков…» (род Пушкиных в истории России). В этот же день пройдет познавательно-игровая программа «Пушкин и его сказки».

14 февраля состоится театрализованно-познавательная композиция «Перелистывая сказки А.С. Пушкина», 15 и 16 февраляв – познавательная программа «Чистота речи – чистота души», 17 февраля – виртуальное путешествие «Природа пушкинских мест России», 18 февраля в – час театра из цикла «Пушкин на сцене», 20 февраля театрализованное представление «В гостях у Арины Родионовны».

На 20-21 февраля запланировано проведение XII Пушкинских научных чтений «Наследие А.С. Пушкина в оценках современников и потомков». 21 февраля состоится закрытие Пушкинской декады.

Во весь обозначенный период будут работать книжно-иллюстративные и электронные (мультимедийные) выставки «Всемирный поэт» (Пушкинский читальный зал), «Идут века, но Пушкин остается» (Отдел юношеской литературы и молодежных культурных программ), «Отечества он слава и любовь» (Отдел документально-информационной поддержки образования и самообразования), «России сердце не забудет» (Выставка в электронном киоске), «Давайте Пушкина читать» (Отдел обслуживания подростков).