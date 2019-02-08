В Саратове пройдет традиционная Пушкинская декада

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Цикл мероприятий, посвященных 182-й годовщине со дня гибели великого русского поэта, пройдет с 10 по 21 февраля в областной библиотеке для детей и юношества им. А.С.Пушкина.10 февраля в 14.00 для посетителей будет подготовлена литературно-музыкальная композиция «А мне приснился сон…». 11 февраля в 11.00 состоится открытие Пушкинской декады. Будет представлена литературно-музыкальная композиция «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу…».12 февраля читателей приглашают на беседу по книгам «То увалень, то егоза…» (детские годы А.С.Пушкина), 13 февраля - на беседу «Гордиться славою своих предков…» (род Пушкиных в истории России). В этот же день пройдет познавательно-игровая программа «Пушкин и его сказки».14 февраля состоится театрализованно-познавательная композиция «Перелистывая сказки А.С. Пушкина», 15 и 16 февраляв – познавательная программа «Чистота речи – чистота души», 17 февраля – виртуальное путешествие «Природа пушкинских мест России», 18 февраля в – час театра из цикла «Пушкин на сцене», 20 февраля театрализованное представление «В гостях у Арины Родионовны».На 20-21 февраля запланировано проведение XII Пушкинских научных чтений «Наследие А.С. Пушкина в оценках современников и потомков». 21 февраля состоится закрытие Пушкинской декады.Во весь обозначенный период будут работать книжно-иллюстративные и электронные (мультимедийные) выставки «Всемирный поэт» (Пушкинский читальный зал), «Идут века, но Пушкин остается» (Отдел юношеской литературы и молодежных культурных программ), «Отечества он слава и любовь» (Отдел документально-информационной поддержки образования и самообразования), «России сердце не забудет» (Выставка в электронном киоске), «Давайте Пушкина читать» (Отдел обслуживания подростков).