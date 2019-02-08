«Балтика» помогает российским барменам разбираться в сортах пива и его нюансах
Компания «Балтика» внимательно относится к профессиональным барменам, считая, что эти люди – проводники в мир хорошего вкуса и интересных сочетаний для гостей заведений любого формата. 6 февраля компания поздравила профессионалов с Международным днем бармена. «Балтика» делает немало, чтобы в кафе, барах и ресторанах страны продавали продукцию компании, соблюдая стандарты качества подачи пива.
На свои предприятия по всей России «Балтика» регулярно приглашает специалистов, работающих в сегменте HoReCa (на территории РФ действует 14 000 торговых точек). Для них проводятся программы обучения работе с фирменным барменским оборудованием, экскурсии на производство, а также мастер-классы «Пивной сомелье», в рамках которых бармены учатся разбираться в разнообразных сортах пива, истории напитка и его сочетании с различными блюдами.
Кроме того, «Балтика» очень строго следит за качеством и свежестью своей продукции. Компания производит более 40 пивных брендов, качество каждого из сортов обеспечивается многоуровневой системой менеджмента и высокотехнологичным оборудованием. Представители компании тщательно проверяют в заведениях график промывки оборудования, сроки годности пива в открытых кегах и холодильных камерах. Безупречность продукции «Балтики» подтверждена более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.