Из-за ДТП образовались пробки в Заводском районе
Были увеличены интервалы движения общественного транспорта.
По сообщению МКУ «Транспортное управления», сегодня, 8 февраля, на линии вышло около 900 автобусных маршрутов. Восстановлено движение автобуса малой вместимости № 68, который курсирует в Ленинском районе на улице Лесная Республика.
В утренние часы произошли две аварии с легковыми автомобилями на улице Орджоникидзе. В связи с этим произошли заторы, увеличились интервалы движения общественного транспорта. На остановках наблюдалось большое скопление пассажиров.
По информации МУПП «Саратовгорэлектротранс», авария на Ипподромной стала причиной задержки движения троллейбусных маршрутов 7 и 10. Небольшие перебои возникали также на трамвайном маршруте № 9 по причине неисправности вагона.
В МУПП подчеркнули, что на данный момент весь городской электротранспорт работает в плановом режиме. Исключение составляет трамвайный маршрут № 5, на котором продолжается очистка путей.
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