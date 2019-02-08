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17:09 | 08 февраля
Команда из Балаково одержала победу на Кубке Саратовской области по волейболу
17:09 | 08 февраля
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Александр Логинов выиграл бронзу на канадском этапе Кубка мира

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Александр Логинов выиграл бронзу на канадском этапе Кубка мира

Вчера в Кэнморе были разыграны медали в индивидуальной гонке.

Вместо традиционных 20 км спортсмены бежали 15 км. Решение о сокращении дистанции было принято организаторами из-за сильных морозов.

Сложные погодные условия не помешали лидеру сезона норвежцу Йоханнесу Бе вновь показать суперскорость и чистую стрельбу и одержать уверенную победу. Саратовец Александр Логинов, который также закрепился в тройке лидеров мирового биатлона, допустила два промаха на первых двух рубежах, что помешало ему побороться за победу. В итоге он поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Серебро завоевал еще один норвежец Ветле Шостада Кристиансен.

Фото http://icdn.lenta.ru