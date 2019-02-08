Александр Логинов выиграл бронзу на канадском этапе Кубка мира
Вчера в Кэнморе были разыграны медали в индивидуальной гонке.
Вместо традиционных 20 км спортсмены бежали 15 км. Решение о сокращении дистанции было принято организаторами из-за сильных морозов.
Сложные погодные условия не помешали лидеру сезона норвежцу Йоханнесу Бе вновь показать суперскорость и чистую стрельбу и одержать уверенную победу. Саратовец Александр Логинов, который также закрепился в тройке лидеров мирового биатлона, допустила два промаха на первых двух рубежах, что помешало ему побороться за победу. В итоге он поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Серебро завоевал еще один норвежец Ветле Шостада Кристиансен.
Фото http://icdn.lenta.ru