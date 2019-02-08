ООО «ПРОМИНСТРАХ» поможет достроить еще один дом в Великом Новгороде
В Великом Новгороде вскоре начнется ранее остановленное строительство дома по адресу ул. Шумская, д.13. Страховая компания ООО «ПРОМИНСТРАХ» выступила соинвестором достройки проблемного объекта.
Из областного бюджета на строительство была выделена основная часть денежных средств в виде субсидии по программе министерства строительства и ЖКХ Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы». Ранее специалисты определили два источника финансирования расходов на строительство – субсидии ЖСК, созданному для завершения строительства многоквартирного дома, и реализация в недостроенном доме невыкупленных квартир.
Деньги инвесторов будут перечислены на специальные счета и использованы только на возобновление и завершение строительства, которое должно быть завершено в IV квартале 2019 года.
Из областного бюджета на строительство была выделена основная часть денежных средств в виде субсидии по программе министерства строительства и ЖКХ Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы». Ранее специалисты определили два источника финансирования расходов на строительство – субсидии ЖСК, созданному для завершения строительства многоквартирного дома, и реализация в недостроенном доме невыкупленных квартир.
Деньги инвесторов будут перечислены на специальные счета и использованы только на возобновление и завершение строительства, которое должно быть завершено в IV квартале 2019 года.