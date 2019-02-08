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17:09 | 08 февраля
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17:09 | 08 февраля
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12:45 | 08 февраля
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ООО «ПРОМИНСТРАХ» поможет достроить еще один дом в Великом Новгороде

Новости
В Великом Новгороде вскоре начнется ранее остановленное строительство дома по адресу ул. Шумская, д.13. Страховая компания ООО «ПРОМИНСТРАХ» выступила соинвестором достройки проблемного объекта.

ООО «ПРОМИНСТРАХ» поможет достроить еще один дом в Великом Новгороде

Из областного бюджета на строительство была выделена основная часть денежных средств в виде субсидии по программе министерства строительства и ЖКХ Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы». Ранее специалисты определили два источника финансирования расходов на строительство – субсидии ЖСК, созданному для завершения строительства многоквартирного дома, и реализация в недостроенном доме невыкупленных квартир.
Деньги инвесторов будут перечислены на специальные счета и использованы только на возобновление и завершение строительства, которое должно быть завершено в IV квартале 2019 года.

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