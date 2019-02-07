7 Февраля 2019 23:03 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:09 | 07 февраля
В Саратовском регионе Приволжской магистрали набирает популярность услуга доставки посылки поездом
16:23 | 07 февраля
В Аткарске прошло заседание эвакуационной комиссии
15:31 | 07 февраля
В Саратовской области пройдет чемпионат «Навыки мудрых»
14:29 | 07 февраля
Открывается международный молодежный выставочный проект «Амбивалента»
13:22 | 07 февраля
Минтруда: граждане предпенсионного возраста будут получать стипендию во время профобучения
12:26 | 07 февраля
Саратовский спортсмен стал победителем первенства России по фехтованию среди кадетов
11:35 | 07 февраля
В доме на Радищева произошло частичное обрушение кровли
10:46 | 07 февраля
В день проведения «Лыжни России-2019» прогнозируется хорошая погода
09:53 | 07 февраля
В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина
09:17 | 07 февраля
Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовском регионе Приволжской магистрали набирает популярность услуга доставки посылки поездом

Новости
В Саратовском регионе Приволжской магистрали набирает популярность услуга доставки посылки поездом

На Приволжской железной дороге действует услуга доставки малогабаритных грузов (посылок, бандеролей и писем) с помощью поездов дальнего следования.

В настоящий момент есть возможность воспользоваться данной услугой на железнодорожных вокзалах станций Саратов-1 и Волгоград-1. В Волгограде посылку пока можно только получить, а в Саратове – и принять, и отправить.

Новый сервис становится все более востребованным. Так, в апреле 2018 года, когда услуга только появилась, на станции Саратов-1 было зафиксировано 13 отправленных и 5 принятых посылок, а в январе 2019-го – уже 54 и 138 соответственно. При пользовании данной услугой посылка, письмо или бандероль, отправленные в Москву, дойдут до адресата в течение суток, в то время как по почте – в течение недели.

Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, следует обратиться к сотруднику бизнес-зала Саратовского железнодорожного вокзала, имея при себе паспорт. Все отправления принимаются в открытом виде: сотрудник РЖД должен удостовериться, что посылка не содержит запрещенных к перевозке предметов. В их числе -- лекарственные препараты, жидкости в любом виде и в любой таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы. При этом вес посылки не должен превышать 30 килограммов, а сумма трех измерений груза (длины, ширины, высоты) – 160 сантиметров. Стоимость услуги напрямую зависит от размеров и веса посылки и начинается от 350 рублей.

В ближайшее время сервис появится и в Астраханском регионе Приволжской железной дороги.