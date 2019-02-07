В Саратовском регионе Приволжской магистрали набирает популярность услуга доставки посылки поездом

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В настоящий момент есть возможность воспользоваться данной услугой на железнодорожных вокзалах станций Саратов-1 и Волгоград-1. В Волгограде посылку пока можно только получить, а в Саратове – и принять, и отправить.Новый сервис становится все более востребованным. Так, в апреле 2018 года, когда услуга только появилась, на станции Саратов-1 было зафиксировано 13 отправленных и 5 принятых посылок, а в январе 2019-го – уже 54 и 138 соответственно. При пользовании данной услугой посылка, письмо или бандероль, отправленные в Москву, дойдут до адресата в течение суток, в то время как по почте – в течение недели.Для того, чтобы воспользоваться данным сервисом, следует обратиться к сотруднику бизнес-зала Саратовского железнодорожного вокзала, имея при себе паспорт. Все отправления принимаются в открытом виде: сотрудник РЖД должен удостовериться, что посылка не содержит запрещенных к перевозке предметов. В их числе -- лекарственные препараты, жидкости в любом виде и в любой таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы. При этом вес посылки не должен превышать 30 килограммов, а сумма трех измерений груза (длины, ширины, высоты) – 160 сантиметров. Стоимость услуги напрямую зависит от размеров и веса посылки и начинается от 350 рублей.В ближайшее время сервис появится и в Астраханском регионе Приволжской железной дороги.