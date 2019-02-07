В Аткарске прошло заседание эвакуационной комиссии

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По данным последней снегосъемки, уровень воды в снеге превышает норму уже в 3 раза. Аномально снежная зима может поставить под угрозу подтопления паводковыми водами жилые помещения, в которых проживают 1979 человек в Аткарске и населенных пунктах района - Даниловке, Земляных Хуторах, Новой Осиновке, Кочетовке, Озерном.- Паводок будет, вопрос - по какому сценарию он пойдет, - обратился глава района к членам комиссии. - Мы должны быть готовы к максимальному подъему воды, нам принимать паводковые воды из Петровского и Новобурасского районов, где снега еще больше. Главная задача - обеспечить безопасность людей. Надо заранее подготовить пункты временного размещения, обеспечить сохранность сельскохозяйственных животных и свести к минимуму материальный ущерб.Глава поставил перед комиссией задачу заранее выявить в паводкоопасной зоне детей до года, беременных женщин, инсулинозависимых, лежачих больных и организовать их заблаговременную эвакуацию, и провести инвентаризацию сельскохозяйственных животных.- В районе определены 7 паводкоопасных зон, - доложил начальник отдела ГО и ЧС администрации района Владимир Решетов. - Предусмотрены два основных пункта временного размещения (ПВР) эвакуированных жителей ПВР - дом-интернат для престарелых и школа №6. Для длительного размещения гостиница - ООО "Славянка".Хотя в селах нет угрозы затопления домов, готовятся ПВР в сельских школах. Администрация заключит договоры на организацию питания эвакуированных.По словам Решетова, со следующей недели начнется вручение памяток населению, проживающему в паводкоопасных районах. Памятки будут содержать не только напоминание о мерах безопасности во время разлива рек, но и адреса мест временного размещения и номера телефонов экстренной помощи.До 11 марта в Аткарском районе планируется проинформировать жителей всех улиц, попадающих в зону возможного затопления, о предстоящем паводке. "До каждого жителя памятку необходимо довести под роспись", - подчеркнул глава, - и уточнить необходимость эвакуации".По сообщению администрации Аткарского МО.