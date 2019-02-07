В Саратовской области пройдет чемпионат «Навыки мудрых»
В рамках IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 11 по 15 февраля на площадках городов Саратова и Балаково, состоится чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».
Такие соревнования в регионе состоятся впервые. Напомним, движение WorldSkills Russia реализуется в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
Чемпионат 50 + пройдет по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Сварочные технологии».
Участие в нем примут преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, а также представители государственных компаний.