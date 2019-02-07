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Открывается международный молодежный выставочный проект «Амбивалента»

Новости / Культура



Его авторами проекта являются российский художник Илья Сипягин и художница из Южной Кореи Юнджонг Джанг.

7 февраля 2019 года в 16.00 в Саратовском художественном училище им. А. П.Боголюбова состоится открытие международного молодежного выставочного проекта «Амбивалента». По информации министерства культуры области, выставка представляет собой серию мультимедийных работ от классической живописи до инсталляций в виртуальном пространстве.

Создатели уверены, что подобный опыт не только предоставит возможность зрителю получить эстетическое удовольствие, но и задаться вопросом, какую истинную роль технологический прогресс играет в его жизни и жизни современного общества в целом.

Выставка будет экспонироваться с 7 по 21 февраля.