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Минтруда: граждане предпенсионного возраста будут получать стипендию во время профобучения

Новости
Минтруда: граждане предпенсионного возраста будут получать стипендию во время профобучения


Она будет соответствовать минимальному размеру оплаты труда.

Напомним, что с этого года в рамках национального проекта «Демография» граждане предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование через центры занятости населения. В министерстве занятости, труда и миграции области разъяснили, что обрести новую профессию могут как работники предприятий и организаций области, так и ищущие работу граждане предпенсионного возраста. За теми, кто проходит обучение с отрывом от работы, будет сохраняться заработная плата.

Ищущим работу жителям предпенсионного возраста на время обучения предусматривается выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда, который с 1 января 2019 года составляет 11280 рублей.

- Если человек зарегистрирован в центре занятости населения в качестве безработного и является получателем пособия по безработице, то в случае направления на профессиональное обучение его снимают с учета в центре занятости, и во время прохождения профессионального обучения ему выплачивается стипендия в размере начисленного пособия по безработице, - пояснили в министерстве. - С этого года размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста составляет от 1500 (минимальный) до 11280 руб. (максимальный).

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