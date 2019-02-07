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Саратовский спортсмен стал победителем первенства России по фехтованию среди кадетов

Новости / Спорт
Саратовский спортсмен стал победителем первенства России по фехтованию среди кадетов

Соревнования проходят с 6 по 13 февраля в Казани.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в первый день соревнований медали разыгрывали саблисты. Наш регион представлял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Артем Терехов . Спортсмен завоевал золотую медаль и стал победителем первенства России.

Стоит отметить, что Артем впервые стал победителем первенства России. В 2015 году он завоевывал бронзовую медаль среди детей до 15 лет, в 2018 году занимал 3 место среди кадетов.

- Это был последний отборочный турнир на первенство Европы, который будет проходить с 22 февраля в итальянском городе Фоджа, - отметили в министерстве. - В результате всех выступлений Артем занимает лидирующую строчку российского рейтинга и является непосредственным претендентом в сборную команду России для участия в первенстве Европы и мира.

Фото http://saratov-olimp.ru