Саратовский спортсмен стал победителем первенства России по фехтованию среди кадетов

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, в первый день соревнований медали разыгрывали саблисты. Наш регион представлял воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Артем Терехов . Спортсмен завоевал золотую медаль и стал победителем первенства России.Стоит отметить, что Артем впервые стал победителем первенства России. В 2015 году он завоевывал бронзовую медаль среди детей до 15 лет, в 2018 году занимал 3 место среди кадетов.- Это был последний отборочный турнир на первенство Европы, который будет проходить с 22 февраля в итальянском городе Фоджа, - отметили в министерстве. - В результате всех выступлений Артем занимает лидирующую строчку российского рейтинга и является непосредственным претендентом в сборную команду России для участия в первенстве Европы и мира.Фото http://saratov-olimp.ru