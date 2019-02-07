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В доме на Радищева произошло частичное обрушение кровли

Новости / ЧП
В доме на Радищева произошло частичное обрушение кровли


Погибших и пострадавших нет.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сегодня в 08.20 (мск) поступила информация о том, что произошло частичное обрушение кирпичной кладки из под кровли двухэтажного дома по адресу ул. Радищева, 5. Площадь обрушения кровли составила 15 кв.м.

Сообщается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Саратов организована доследственная проверка. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин обрушения конструкции здания, лиц, по вине которых это случилось, а также характер и размер причиненного ущерба.