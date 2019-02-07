В день проведения «Лыжни России-2019» прогнозируется хорошая погода
Об этом журналистам рассказал глава Базарно-Карабулакского района Олег Чумбаев.
По словам чиновника, погода на месте проведения соревнований на призы губернатора Саратовской области в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 9 февраля будет благоприятной. Согласно прогнозу, утром температура воздуха составит -9…-8°, ветер 2-3 метра. Ожидается небольшая облачность с прояснениями.
Олег Чумбаев также подчеркнул, что проведению мероприятия также не помешают выпавшие в изобилии осадки.
- Снежный покров составляет от 1 до 1,5 метров, однако это не отразится на лыжниках, потому что трассу мы готовим, укатываем. Площадка на стадионе и территория автостоянок расчищены от снега до земли, - сообщает он.
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