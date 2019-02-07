В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина
В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина.
К 100-летию со дня рождения великого советского писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина в библиотеке состоялись:
круглый стол «Удивительные штрихи об удивительном человеке» - лекция профессора СГУ им Н.Г.Чернышевского А.И.Ванюкова;
урок мужества «Хроники непобежденного города» читаем и слушаем «Блокадную книгу Д. Гранина»;
литературный обзор книг и виртуальное интервью «Даниил Гранин – диалог сквозь годы»;
книжно-иллюстративная выставка «Д.Гранин: сегодняшний день самый счастливый» и фотогалерея «Моменты жизни».
В мероприятиях проекта приняли участие свыше ста студентов и старшеклассников.