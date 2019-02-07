7 Февраля 2019 13:15 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:35 | 07 февраля
В доме на Радищева произошло частичное обрушение кровли
10:46 | 07 февраля
В день проведения «Лыжни России-2019» прогнозируется хорошая погода
09:53 | 07 февраля
В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина
09:17 | 07 февраля
Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий
18:02 | 06 февраля
"Семейные киночетверги" продолжатся и в феврале
17:19 | 06 февраля
«Евгений Онегин» возвращается на саратовскую сцену
16:38 | 06 февраля
Более 550 человек отдохнули с начала года в социально-оздоровительных центрах области по путевкам «Мать и дитя»
15:49 | 06 февраля
"Старосветская любовь" возвращается на историческую сцену
14:58 | 06 февраля
Открылся туристический портал Саратовской области «Огни Повожья»
14:00 | 06 февраля
В прошлом году в регионе временно трудоустроились почти девять тысяч подростков
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В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина

Новости
В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина

В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина.

К 100-летию со дня рождения великого советского писателя, киносценариста и общественного деятеля Даниила Гранина в библиотеке состоялись:

круглый стол «Удивительные штрихи об удивительном человеке» - лекция профессора СГУ им Н.Г.Чернышевского А.И.Ванюкова;

урок мужества «Хроники непобежденного города» читаем и слушаем «Блокадную книгу Д. Гранина»;

литературный обзор книг и виртуальное интервью «Даниил Гранин – диалог сквозь годы»;

книжно-иллюстративная выставка «Д.Гранин: сегодняшний день самый счастливый» и фотогалерея «Моменты жизни».

В мероприятиях проекта приняли участие свыше ста студентов и старшеклассников.