Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий

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Помимо этого саратовцы могут предлагать свои варианты по благоустройству общественных территорий. Подать заявку можно в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству (ул. им. Горького А.М., 48, каб. 217), по электронной почте sargorsreda@mail.ru и воспользовавшись пунктом «Решай и выбирай». Для удобства горожан урны установлены в крупных торговых центрах Саратова: «ТАУ Галерея», «Оранжевый», «Триумф», «Манеж», «Аврора», «Синий кит».По итогам обработки заявок на следующей неделе, 12 февраля, состоится заседание Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Саратов». Комиссия составит итоговый перечень территорий, которые затем будут опубликованы на сайте администрации Саратова и войдут в бюллетени для рейтингового голосования.До 1 июля 2019 года будут проведены мероприятия по конкурсному отбору подрядных организаций на благоустройство выбранных общественных территорий. Непосредственные работы должны быть завершены до 15 октября 2019 года? - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.