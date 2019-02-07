7 Февраля 2019 13:15 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:35 | 07 февраля
В доме на Радищева произошло частичное обрушение кровли
10:46 | 07 февраля
В день проведения «Лыжни России-2019» прогнозируется хорошая погода
09:53 | 07 февраля
В областной библиотеке для детей и юношества им.А.С.Пушкина акцией «Его имя будет жить» открыли Год столетия Даниила Гранина
09:17 | 07 февраля
Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий
18:02 | 06 февраля
"Семейные киночетверги" продолжатся и в феврале
17:19 | 06 февраля
«Евгений Онегин» возвращается на саратовскую сцену
16:38 | 06 февраля
Более 550 человек отдохнули с начала года в социально-оздоровительных центрах области по путевкам «Мать и дитя»
15:49 | 06 февраля
"Старосветская любовь" возвращается на историческую сцену
14:58 | 06 февраля
Открылся туристический портал Саратовской области «Огни Повожья»
14:00 | 06 февраля
В прошлом году в регионе временно трудоустроились почти девять тысяч подростков
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий

Новости
Саратовская администрация ждет предложений саратовцев о благоустройстве общественных территорий

На сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» действует онлайн-опрос: на выбор представлено 60 территорий. По результатам рейтингового голосования некоторые из них будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

Помимо этого саратовцы могут предлагать свои варианты по благоустройству общественных территорий. Подать заявку можно в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству (ул. им. Горького А.М., 48, каб. 217), по электронной почте sargorsreda@mail.ru и воспользовавшись пунктом «Решай и выбирай». Для удобства горожан урны установлены в крупных торговых центрах Саратова: «ТАУ Галерея», «Оранжевый», «Триумф», «Манеж», «Аврора», «Синий кит».

По итогам обработки заявок на следующей неделе, 12 февраля, состоится заседание Общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Саратов». Комиссия составит итоговый перечень территорий, которые затем будут опубликованы на сайте администрации Саратова и войдут в бюллетени для рейтингового голосования.

До 1 июля 2019 года будут проведены мероприятия по конкурсному отбору подрядных организаций на благоустройство выбранных общественных территорий. Непосредственные работы должны быть завершены до 15 октября 2019 года? - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.