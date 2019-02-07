"Семейные киночетверги" продолжатся и в феврале

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7 февраля – м/ф «На край света: в поисках единорога» (6+). Это красочная история о невероятных приключениях Макса и Мелоди – брата и сестры, которые отправились на поиски своего пропавшего отца-путешественника. Их верными спутниками станут лучший друг семьи – безумный профессор Шонк и его домашний робот Эви.14 февраля – м/ф «Большой кошачий побег» (6+). В центре сюжета картины — упитанный кот по кличке Пухляш. Однажды его маленький сынок — рыжий котенок Шустрик решает отправиться в путешествие, и неповоротливому Пухляшу только и остается, что отправиться вслед за непоседой.21 февраля - военная драма «Собибор» (12+). Кинопоказ приурочен к наступающему празднованию Дня защитника Отечества. Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном в истории войны 1941-1945 гг. успешном побеге пленных из нацистского концлагеря.28 февраля – новинка отечественного кинематографа и областного киновидеоцентра, военная драма «Спасти Ленинград» (12+) режиссера Алексея Козлова. Выход киноленты был приурочен к 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).Начало киносеансов – в 15.00.Стоимость билета – 70 руб./чел.