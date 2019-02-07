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«Евгений Онегин» возвращается на саратовскую сцену

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«Евгений Онегин» возвращается на саратовскую сцену

9 февраля в Саратовском академическом театре оперы и балета состоится долгожданное возобновление оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», приуроченное к 220-ой годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Классическая версия оперного шедевра предстанет в новом сценическом оформлении (режиссер и художник-постановщик спектакля Андрей Сергеев).

Саратовский театр всегда стремится бережно сохранять в своей афише классические спектакли. Появление нового «Евгения Онегина» органично воспринимается в ряду прошлых премьер этой оперы. Напомним, что долгие годы она просуществовала в постановке Владимира Шкаровского, в 2000-ом году увидела свет экспериментальная трактовка «Евгения Онегина» режиссера Дмитрия Белова. С 2006 года спектакль шел в традиционной постановке Андрея Сергеева и после четырехлетнего перерыва «Онегин» возвращается на саратовскую сцену.

В этот раз новшество коснулось сценографии. Постановка А. Сергеева задумана и решена исходя из авторского определения оперы Чайковским как «лирических сцен». Расставляя собственные акценты в сюжетной линии, варьируя экспозиционные планы, режиссер намеренно сосредоточил свое внимание на личной драме героев. Поворотный круг на сцене заменят два расписных занавеса-фона и новые падуги. Вместо череды зарисовок, – развернутые сцены, которые позволят чуть задержаться во времени, в мыслях, чувствах… В этой попытке прочесть оперу сквозь призму художественной индивидуальности Пушкина и Чайковского, Андрей Сергеев видит возможность наиболее полно раскрыть музыкально-психологическую драматургию «Онегина».

В музыкальной составляющей спектакля (дирижер Юрий Кочнев) театр обратился к первым редакциям оперы, тем самым, которые и познакомили мир с «лирическими сценами» П. И. Чайковского, воплотившими подлинную драму человеческих отношений, сложную диалектику любви и мечту о несбыточном счастье, которое было так возможно…