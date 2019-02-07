Более 550 человек отдохнули с начала года в социально-оздоровительных центрах области по путевкам «Мать и дитя»

просмотров: 108

Так, с начала 2019 года начались заезды в социально-оздоровительные центры по путевкам «Мать и дитя». По состоянию на 6 февраля 586 человек отдохнули в социально-оздоровительных центрах «Волжские зори», «Пугачевский», «Ударник», «Пещера монаха» и «Лазурный».Проходят смены для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и др. в СОЦ «Лазурный», санаториях «Пады» и «Синяя птица». С конца января курсы оздоровления в них принимают более 500 ребят диспансерной группы.Вскоре откроются оздоровительные смены в ДОС «Непоседа» в Балаково; АО «Санаторий – курорт им. Чапаева» в Ершовском районе; ГАУ ДПО «СЮАШ Орленок» в Марксовском районе; санатории-профилактории «Весна», Советский район.Право на приобретение бесплатных путевок в оздоровительные учреждения имеют дети диспансерной группы, проживающие на территории Саратовской области.