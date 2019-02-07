"Старосветская любовь" возвращается на историческую сцену

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Одним из первых знаковых событий для ТЮЗа в Год театра, который был объявлен в 2019 году, станет возвращение на Историческую сцену на Вольской легендарного спектакля «Старосветская любовь» по Н.В. Гоголю. Зрители смогут снова увидеть постановку на родной для неё сцене вечером 15 февраля 2019 года, показ будет также приурочен к 105-летию со дня рождения Ю.П. Киселёва. «Старосветская любовь», поставленная в 1996 году стала одной из последних постановок, которую застал в своём театре Мастер.В основе спектакля «Старосветская любовь» лежит пьеса артиста, поэта и драматурга Бориса Федотова по мотивам повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики», поставили его режиссер Александр Петров и художник-постановщик — заслуженный художник РФ Владимир Фирер из Санкт Петербурга. Над музыкальным оформлением спектакля работали саратовский композитор Сергей Ткачев и хормейстер театра Надежда Голубева.«Старосветские помещики» — одна из самых лирических повестей Гоголя, это миргородская идиллия, мир, полный покоя и тихого размеренного счастья, мир вне времени. Но название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви. О любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, жизнь тихую и мирную, светлую и покойную… «Старосветская любовь» — это классическая театральная постановка, сосредоточенная, как и её герои, на исследовании внутреннего мира. Неизменный успех и долголетие спектаклю обеспечивает дуэт народного артиста РФ Юрия Ошерова и его жены, народной артистки РФ Светланы Лаврентьевой. В созданных ими образах столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что, раз посмотрев этот спектакль, уже сложно будет представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну.Пока «Старосветская любовь» готовится к возвращению на историческую сцену Саратовского ТЮЗа, на площадках Большой и Малой сцены в здании на площади Киселёва, репетируются два новых спектакля, премьеру которых зрители увидят в марте. На Малой сцене постановку по пьесе известного современного драматурга Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан» представит режиссёр из Екатеринбурга Илья Ротенберг, а на Большой сцене совместными усилиями артистов театра и творческой команды, собранной петербургским режиссёром Екатериной Гороховской, создается новый детский спектакль «Наша Золушка» по мотивам известной сказки.